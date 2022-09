Carolina Marconi, il tumore e le visite di routine: «Ora sono davvero felice»

Carolina Marconi esulta di gioia. L'influncer, che presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente, è tornata sui social per condividere con i follower gli esiti dei controlli per il tumore. Carolina, che negli ultimi giorni si era assentata dalle piattaforme social, è tornata per spiegare il motivo della sua assenza ai fan preoccupati, e a proposito delle sue condizioni di salute ha detto: «Fortunatamente è tutto ok... la tac è perfetta, così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano», ha raccontato col sorriso.

La dura lotta contro il cancro

È andato tutto per il verso giusto, Carolina sta provando a lasciarsi alle spalle la dolorosa lotta contro il cancro al seno con cui ha combattuto per molto tempo. Prima di varcare per la seconda volta la soglia della Porta Rossa, la Marconi si è sottoposta ai controlli di routine che è solita fare per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. Ecco il lungo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram: «Ciao ragazzi sono tornata... ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli: tac, mammografia ecc ecc..», ha confessato Carolina Marconi ai follower.

Il post su Instagram

«Ricordo quando sono entrata la mattina per rifare la tac body, dovevano mettere il contrasto, mi è venuta la tremarella. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano... certo che quando torni dalle vacanze ti riabitui alla “normalità “. E in quel momento forse capisci quanto è bello vivere di spensieratezza.. sono contenta pperché è la prima volta dopo tanto che mi godo una vacanza fatta con le persone che amo, ripensavo a tutto questo mentre ero seduta lì su quella sedia in quella stanza d’ospedale ad effettuare i controlli», ha raccontato a cuore aperto l'influencer, che dal primo momento ha voluto aggiornare con coraggio i suoi follower riguardo la malattia.

«Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene ed ho chiesto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa. "Carolina tocca a te" sussurra l’infermiera, allora faccio un bel respiro, guardo Ale negli occhi quasi mi veniva da piangere ma alla fine riesco a trattenere le lacrime e con coraggio entro in quella sala fredda come una cella frigorifera. Nessuno dovrebbe trovarsi in questo posto, e nel mio inconscio mi chiedevo un’altra volta qui? Ma subito il mio pensiero positivo prese il sopravvento, dopo farò una bella colazione con il cornetto vegano e un bel cappuccino caldo, ho pensato», ha deciso così Carolina di darsi forza pensando alle cose belle che la vita ha da offrire.

E ancora: «Ieri ho sentito l‘oncologo e fortunatamente e’ tutto ok.. la tac perfetta cosi come la mammografia e le analisi beh ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano... ora sono felice e volevo condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene Carolina», ha concluso Marconi.