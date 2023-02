Carolina Marconi con e senza parrucca, il post contro il cancro: «Non rimandate»

«Giornata mondiale contro il cancro … non rimandate» scrive sul suo profilo Instagram Carolina Marconi esortando tutti i suoi followers ad essere attenti e prevenire ogni forma di possibile malattia, proprio nel giorno dedicato al cancro. Dopo aver passato periodi bui, che lei stessa ha raccontato alle telecamere di Verissimo e poi del Gf Vip, l'ex gieffina è tornata a sorridere.

Carolina Marconi, la foto con e senza parrucca

Nel video pubblicato da Carolina si vedono due fasi molto importanti della sua lunga battaglia: la perdita dei capelli, per cui lei stessa si è ribattezzata come "pelatina", e la parrucca che le ha ridato un'immagine serena e femminile. Nel difficile percorso che ha attraversato a testa alta, il cancro al seno ha tolto a Carolina tante lacrime, ma non il sorriso. Come ha sempre dichiarato e mostrato, infatti, si è trasformata in una guerriera col sorriso stampato. Un ottimo insegnamento per chi, come lei, è nella stessa situazione.

La forza di Carolina

La tenacia dell'ex gieffina è sempre emersa e, ancora ora, continua a venir fuori. «#Nonsimollaunca**o» è l'hashtag che spesso Carolina Marconi inserisce nelle stories Instagram. Tra le ultimedei giorni scorsi, infatti, mostrava ai fan il suo allenamento costante. Immersa nella natura, l'ex gieffina correva, faceva stretching ed esercizi per mantenere forte la sua forma fisica. La bella Carolina testimonia spesso come cerca di ritornare in forma dopo un anno pieno di difficoltà.

Il post intervento

Dopo aver superato il tumore al seno, la venezuelana ha dovuto sottoporsi alle cure successive, fino e ritrovare la serenità. E ora, insieme al suo compagno Alessandro, spera di rimanere incinta e diventare finalmente mamma. Dopo l'esperienza del Gf Vip, Carolina è tornata a sorridere riprendendosi in mano la sua vita e la grinta che la contraddistinguono. Il suo grande sogno è quello di avere un bambino e , per farlo, deve preparare il suo corpo.