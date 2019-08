Carmen Di Pietro innamorata: «Il mio fidanzato si chiama Matteo, ha 29 anni di meno»

Eros Ramazzotti e Marica di nuovo insieme: un dettaglio sorprende





“Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata”,ha ritrovato l’amore. La showgirl infatti si è innamorata econ un giovane personal trainer, di 29 primavere più giovane (54 anni lei, 25 lui).L’età per Carmen non conta: “Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25 – ha fatto sapere in un’intervista a “Grand Hotel” - ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli. Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello”Il giovane si chiama Matteo e di professione fa il personale trainer. L’amore è iniziato, ma Carmen sa che non è detto che duri per sempre: “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”