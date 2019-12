Carmen Di Pietro scatena il caos: «Se con il ciclo non vai a lavoro, non sei degna di essere donna»

Uno scivolone per Carmen Di Pietro con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. L’ex moglie di Sandro Paternostro infatti ha sentenziato che “Se con il ciclo non vai a lavoro non sei degna di essere donna”, attirando su di se numerose critiche.

Teatro dei fatti il programma radiofonico “The Morning Show” sulle frequenze di RadioGlobo, dove la Di Pietro ha prima dialogato, poi litigato con una donna che ha raccontato di avere una forma di endometriosi talmente forte da non riuscire a recarsi sul posto di lavoro. Di lì Carmen l’ha travolta: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna. Ci sono le pillole, Ci stanno i medici, ti devo pagare io se non vai a lavorare? Questa è matta!”

Dal canto suo l’ascoltatrice, naturalmente adirata, ha opposto le sue ragioni: “Ho delle emorragie che durano cinque giorni. Sono stata anche operata! Pensi che non vado dai medici?”.

Sul caso, oltre ai commenti negativi sulla sua pagina Instagram, è intervenuta anche la fondazione endometriosi: “La Fondazione Italiana Endometriosi ha voluto fare chiarezza sull'argomento: “Solo in Italia ci sono 3 milioni di donne che soffrono di endometriosi. Da più di dieci anni siamo impegnati nella ricerca per trovare una cura a questa patologia. Non si tratta di comuni dolori da ciclo, ma di una malattia grave per cui non basta prendere una pillola di antidolorifico e andare al lavoro”.

