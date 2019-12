Carmen Di Pietro da Caterina Balivo, il figlio confessa: «Mi ha voluto fuori di casa, ci torno solo quando le fa comodo»

Caterina Balivo ha ospitato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro nello spazio della lavatrice di "Vieni da me". E proprio l'elettrodomestico ha dato lo spunto per i primi siparietti. La showgirl ha confessato di non fare il bucato in casa, ma di avere l'abitudine di chiedere al figlio di andare in lavanderia. Alessandro ha confermato che la lavatrice si trova in terrazza ed è stata trasformata in una scarpiera. Il ragazzo, ormai 18enne, tuttavia, non abita più con la mamma e la sorella: «Mi ha voluto fuori casa, ma i soldi per l'affitto li tira fuori lei. Torno quando le fa comodo».

«Mandarmi via di casa - ha aggiunto - è stato il mio regalo di compleanno dei 18 anni. Dovevo trovare una sistemazione, ho chiamato diversi amici e ho trovato un amico più grande con cui adesso vivo». Carmen Di Pietro a quel punto ha spiegato di aver spinto il figlio a vivere da solo per paura che diventasse il classico "bamboccione" e con lo scopo di responsabilizzarlo. «Vuole che viva da solo, ma non mi fa prendere la patente», le rimprovera il figlio. «Questo è diverso. Io sono una mamma un po' ansiosa... Vedo tanti incidenti per strada e preferisco che lui si iscriva alla scuola guida a 21 anni perché in questo tempo il cervello di un ragazzo cresce».

A chi le ha fatto notare che sembra un ragazzo maturo e che rimanere a casa con i genitori a quest'età sia meno grave lei ha risposto: «Ho risolto il problema, vado alla scuola guida e chiedo che per tre anni lo boccino». Infine, la conduttrice è riuscita a strapparle la promessa di iscriverlo all'inizio dell'anno nuovo.

Carmen Di Pietro ha risposto alle domande di Caterina Balivo sulla sua famiglia, ma anche sul passato e sul suo matrimonio con Sandro Paternostro: «Lui è sempre con me...» Precisa che avrebbe voluto sposare il padre dei suoi figli, ma poi le cose sono cambiate e lei ha continuato a ricevere la pensione di reversibilità del marito scomparso.

Successivamente la Balivo ha parlato invece del rapporto che Carmen Di Pietro ha con la madre, che recentemente si è un po’ incrinato. Di Pietro si è lamentata del fatto che sua madre da quando frequenta ragazzi molto più giovane di lei l’ha completamente abbandonata.



