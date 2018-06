Carlo Conti, la moglie e il figlio a Castiglioncello con dedica d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVORNO – Dopo un lungo anno in tv, con gli ultimi mesi resi più difficili per via della scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi,è tornato a Livorno, nella sua Castiglioncello. Il conduttore ha trascorso una vacanza nella sua città natale assieme alla moglie,e al figlio Matteo.Durante la permanenza la coppia ha anche festeggiato i 6 anni di matrimonio e la sua dolce metà per l’occasione ha pubblicato una tenera dedica su instagram: “Ci siamo conosciuti nel 2001, da allora fai parte della mia vita. Il 16 giugno 2012 ci siamo sposati ed ogni giorno che passa ti amo più del primo!!!”