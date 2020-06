Carlo confessa: «Mi manca papà, sono molto triste». E ripartono i rumors sulla morte del principe Filippo

«Sento terribilmente la mancanza di mio padre e dei miei nipoti». Queste parole, pronunciate dal Principe Carlo nel corso di un'intervista con Sky News per la serie After the Pandemic: Our New World, hanno alimentato nuovamente i rumors sulla morte del Principe Filippo (foto, sotto) , voci subito smentite dalla Casa reale.

Da tempo ormai Filippo - che mercoledì 10 compie 99 anni - non appare in pubblico, la sua assenza ha fatto pensare inizialmente che non stesse bene e poi, nel corso della pandemia, si sono alimentate le voci secondo le quali il consorte di Elisabetta II sarebbe morto. Vista la delicata situazione che il mondo sta attraversando, e l'impossibilità eventualmente di celebrare le esequie con una cerimonia degna, i reali potrebbero aver scelto di tenere nascosta la notizia, secondo la stampa locale.

«È terribilmente triste quanto possano mancare amici e parenti, ma per fortuna almeno puoi parlare con loro al telefono e occasionalmente fare questo genere di cose con FaceTime. Ma non è la stessa cosa. Vorrei davvero abbracciarli», ha proseguito Carlo nell'Intervista. Il principe è stato toccato direttamente dal coronavirus, ammalandosi, ora sta meglio, ma non vede l'ora che tutto possa tornare alla normalità. Carlo nell'intervista ha poi concluso: «Non vedo mio padre da molto tempo. Avrà 99 anni la prossima settimana. Tutto questo è molto triste». Che dietro quelle parole si celi qualcosa di più?

