Cara Delevingne regina di stile, è lei la più fashion al royal wedding di Eugenia

Non se la prendano Kate, Meghan e soprattutto la sposa, ma la vera vincitrice dell'ultimo royal wedding in data è lei, Cara Delevingne, che alle nozze di Eugenie di York ha preso assolutamente in considerazione la richiesta di adottare un look tradizionale... ma a modo suo.LEGGI ANCHE Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a colpi di look E così niente abitino al ginocchio, niente fantasie floreali né tantomeno il classico cappellino che alle nozze fa tanto british: è spuntata tra la folla in abito maschile, tuxedo e cappello a cilindro. Però con i tacchi a spillo, perchè quando sei una delle ex modelle più famose del mondo non lasci nulla al caso.Look sbarazzino, tatuaggi in vista e lecca lecca, un po' Lady Oscar un po' Victor Victoria, sembrava Cara non avesse fatto altro in vita sua che prendere in giro la rigida nobiltà inglese. Chissà cosa ne avrà pensato la Regina.