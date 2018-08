Capri: pranzo di ferragosto con compleanno per Magic Johnson e Samuel Jackson

di Mariano Della Corte

CAPRI - Pranzo di Ferragosto con compleanno a Capri per Magic Johnson insieme all'attore Samuel Jackson e alle rispettive mogli. Magic ha scelto l'isola azzurra e la proverbiale ospitalità del ristorante Villa Verde nel cuore di Capri per festeggiare le sue 59 candeline. La leggenda del basket, ex cestista statunitense, tra i migliori playmaker della storia NBA ha deciso, come lo scorso anno, di festeggiare il proprio compleanno a Capri insieme all'amico di vecchia data, l'attore Samuel Jackson, con cui sta trascorrendo le vacanze a bordo del mega yacht “Siren” in compagnia della moglie e di altri amici, tra soste a Portofino, nel Lazio ed ora a Capri. Da sempre proverbiale l'ospitalità del locale che a fine pranzo ha preparato un siparietto, organizzato da Marco Soverini, executive manager del ristorante, che ha servito al tavolo degli ospiti vip una torta caprese con candeline scintillanti, intonando il classico Happy birthday ed altre canzoni di auguri, insieme allo staff del locale, tra parrucche colorate, occhiali sgargianti e grembiuli spiritosi.