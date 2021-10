Can Yaman e Francesca Chillemi, il post con la foto della cena a Palermo fa sognare i follower

Can Yaman ha ormai archiviato la sua relazione con Diletta Leotta e ora si fa vedere suoi social assieme alla collega Francesca Chillemi. Can Yaman ha postato dal social uno scatto assieme all’attrice durante una cena a Palermo, scatenando la fantasia dei suoi follower

Can Yaman e Francesca Chillemi, il post con la foto della cena a Palermo

Can Yaman pubblica sul social una foto mentre cena a Palermo assieme all’attrice Francesca Chillemi e scatena i suoi follower su Instagram. Can ha infatti da poco archiviato la sua (contestata) love story con la giornalista e conduttrice Diletta Leotta, dopo romantiche vacanze e visita alle rispettive famiglie, e i fan sperano in una nuova liaison proprio con la bella Chillemi. Tra i due però, sogni dei follower a parte, c’è solo una grande amicizia e complicità, nata sul set della nuova fiction per cui stanno lavorando.

Francesca Chillemi è infatti felicemente fidanzata da tempo con l'imprenditore Stefano Rosso. I due sono genitori di una figlia, Rania, nata nel 2016.

Can Yaman e Diletta Leotta (Instagram)

