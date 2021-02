Can Yaman e Diletta Leotta "coppia pericolosa": la prima foto ufficiale su Instagram. Dopo settimane di rumors sulla coppia Can Yaman-Diletta Leotta, l'attore turco ha in qualche modo ufficializzato la relazione con la conduttrice attraverso una foto pubblicata su Instagram. Poche parole: "Coppia pericolosa", e un fiore dedicato alla bionda Diletta.

APPROFONDIMENTI STESSO POSTO... Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme: l'incontro segreto a... IL GOSSIP Can Yaman e Diletta Leotta, l'indiscrezione sul Festival di...

La "coppia pericolosa" si mostra sorridente al poligono di tiro. Lei lo abbraccia mentre lui impugna una pistola. Una prima foto che conferisce ufficialità a quello che fino a pochi giorni fa era solo un chiacchiericcio. Secondo i bene informati, l'amore tra i due sarebbe nato a dicembre. A fare il primo passo, il nuovo sex symbol della tv italiana: Yaman avrebbe contattato la Leotta con un messaggio su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA