Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme: l'incontro segreto a Roma

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. Diletta Leotta, conduttrice sportiva Dazn pronta al debutto sul grande schermo e l’attore di “DayDreamer” Can Yaman si sono dati appuntamento nello steso hotel dove sono stati sorpresi circa tre settimane fa.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN INSEPARABILI

La relazione fra Diletta Leotta (che ha messo fine alla sua relazione col puglie Daniele Scardina) e Can Yaman ha fatto molto parlare e ha attirato molto critiche da parte dei follower dell’attore, ma la coppia, complici gli impegni di lavoro, non rinuncia a vedersi lontana da occhi indiscreti. I due, come mostrano le foto pubblicate da “Chi”, arrivano a tarda sera separati in un hotel della Capitale e si baciano appena si incontrano. Diletta Leotta e Can Yaman hanno poi velocemente cenato, fra sorrisi e sguardi complici, per poi “scomparire” nei piani alti della struttura.

DILETTA LEOTTA AL CINEMA

Dopo l’esperienza sul piccolo schermo come conduttrice sportiva si Dazn Diletta Leotta è pronta a fare il grande salto al cinema. Diletta infatti è tra gli interpreti di “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, il nuovo film del regista Alessandro Siani, che vede anche la partecipazione di Christian De Sica e Angela Finocchiaro e che arriverà nelle sale il prossimo inverno.

