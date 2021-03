Can Yaman e Diletta Leotta, nido d’amore a Roma: «Matrimonio? Sono uno che agisce...»

Sembrava essere un semplice flirt, ma la storia fra Diletta Leotta e Can Yaman va a gonfie vele: la coppia ha scelto la casa dove convivere a Roma e l’attore turco fa cenno alle possibili nozze con la fidanzata: “Matrimonio? Sono uno che agisce".

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN VERSO IL MATRIMONIO?

Can Yaman, prossimo Sandokan in tv, ha parlato della sua relazione con Diletta Leotta: “Un amore leale – ha spiegato in un’intervista a “Vanity Fair” - in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Can Yaman e Diletta Leotta, come fa sapere “Chi”, hanno scelto il loro nido d’amore vista Colosseo a Roma e le nozze sembrano essere non troppo lontane: “Il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

All’inizio della loro relazione, non sono mancati gli attacchi da parte delle follower di Can Yaman sul social: “Ce ne sono di un po’ ossessive, che quando prendi loro il cellulare per scattare il selfie ti accorgi che mi hanno stampato dappertutto. Sul borsone, sulla maglia, sul cappellino, sulla cover del telefono”.

