Camilla, vacanza senza il principe Carlo: un dettaglio fa infuriare la casa reale

Il settimanale Chi pubblica, in esclusiva mondiale, le immagini dellasolitaria che la moglie delduchessa di Cornovaglia, ha trascorso in, a bordo dellodi amici, senza il marito rimasto a Londra per impegni ufficiali. Immagini che sono destinate a suscitare vivaci polemiche in Inghilterra, non tanto perché Camilla si mostra con un casto costume intero, quanto perché nelle foto è immortalata mentre legge unche sta suscitando una nuovaa corte.Si tratta di “(Alla ricerca della regina Mary), rivisitazione, fatta alla luce di appunti tenuti segreti per mezzo secolo, della biografia ufficiale di Mary di Teck, moglie di re Giorgio V e nonna della regina Elisabetta. Rispetto alla biografia ufficiale, pubblicata nel 1959 dallo storico e giornalista James Pope Hennessy, questo nuovo libro si basa sulle testimonianze che l'autore allora ritenne di dover escludere dalla biografia perché contenevano particolari imbarazzanti sulla sovrana e sulla famiglia reale.A mezzo secolo di distanza questi appunti, sovente raccolti da interviste rilasciate dagli stessi componenti di casa(e perciò ancora più imbarazzanti), sono tornati alla luce e gettano forti ombre sulla regina Mary, finora una delle figure più amate dagli inglesi. Certamente allanon farà piacere veder la nuora, e moglie del futuro re, impegnata avidamente nella lettura di un libro che è fonte di nuovo imbarazzo per Buckingham Palace.