Camila Raznovich sposa, le immagini del "sì" con l'imprenditore francese Loic Fleury a Milano

Camila Raznovich si é sposata a Milano oggi con il compagno Loic Fleury, noto imprenditore francese conosciuto dalla conduttrice su un'isola greca. Le nozze, come è possibile vedere dagli scatti nelle Instagram Stories della moglie dello chef Carlo Cracco sono state celebrate dal sindaco Giuseppe Sala. La conduttrice ha da poco concluso la conduzione di Kilimangiaro, trasmissione di viaggi del piccolo schermo. Durante la cerimonia la Raznovich indossava un abito color salmone nato e scarpe rosse: tra le mani un bouquet di peonie e ortensie. Non è la prima volta che Camila é stata sposata: la prima volta convolò a nozze con un uomo australiano di cui si sa molto poco e dal quale poi si è separata nel 2001. Mentre e sue due figlie Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2012, sono nate dalla storia d’amore con l’architetto Eugenio Campari.

​Durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”, la Raznovich ha dichiarato che il nuovo amore, quello di Loic, aveva aggiunto qualcosa in più alla sua vita e un possibile matrimonio senza far conoscere la data. Sempre nella trasmissione ha raccontato che il nuovo marito non ama essere esposto in televisione e ha rivelato: «Ho impiegato quattro secondi a innamorarmi di lui . Quando mi hai invitato a ballare e mi ha posato la mano sulla schiena era innamorata».

