Giulia De Lellis scatena la bufera con la frase sulle donne: «Se vostra moglie ha fatto la brava merita un regalone»

Giulia De Lellis e la frase che non è piaciuta ai fan. L'influencer con 5 milioni di followers ha voluto dare dei consigli alle ragazze e i ragazzi che la seguono per i regali di Natale. Nelle sue stories ha proposto idee per tutti i tipi: da fare alle suocere, agli amici, alle fidanzate, ma proprio in questo caso ha fatto un brutto scivolone che non è piaciuto.

Nel consigliare ai ragazzi un regalo da fare alle proprie compagne ha affermato: «Se poi la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più...», seguito poi dai profotti con tanto di tag. Molti hanno notato la frase non proprio felice che lascia intendere che per ricevere un regalo una donna debba per forza aver fatto la brava. A questa gaffe se ne aggiuinge una seconda, quando la De Lellis nell'elencare cosa si può regalere a una donna scrive: «Facile, cose per la casa», come a lasciar intendere che il ruolo di una donna debba essere necessariamente quello di casalinga. Diverse persone hanno osservato che visto il seguito che ha avrebbe dovuto utilizzare un linguaggio più attento (oltre a notare un errore di ortografia).

Perché non solo la De Lellis non ha espresso proprio con le parole giuste quello che voleva dire, ma ha anche fatto uno scivolone sulla grammatica. Nelle storie infatti ha scritto: «Se invece la vostra compagnia o vostra moglie ha fatto la brava e merita un super regalone…». I followers hanno notato la i di tropppo nella parola compagna che però tutto sommato è passata inosservata davanti a tutto il resto. Per ora l'influencer non ha ancora replicato alle numerose accuse che le sono state rivolte

Grazie Giulia che ci ricordi sempre due cose importanti: 1 che l’italiano è una lingua sopravvalutata; 2 che le donne devono fare le brave, altrimenti gli uomini si incazzano. Che bei messaggi che dai #giuliadelellis #IGStory #GDL pic.twitter.com/qk8kBEkjhn — Giorgia (@Giorgia26979185) December 10, 2020

Mi hanno dato della falsa femminista, difendendo #Giuliadelellis. Vorrei dire che a casa mia anche mio padre e mio fratello comprano “cose per la casa”, i lavori domestici li facciamo TUTTI e che mia madre i regali se li fa anche da sola perché lavora. Ma chi vi ha cresciute?Bah pic.twitter.com/MhKPuQdzJh — 🍯 (@LorenzaDellaVa1) December 11, 2020

