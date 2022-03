Brooklyn Beckham, fiori d'arancio per il primogenito di David e Victoria: ecco i dettagli

Nozze per Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, ben presto convolerà a nozze con la sua Nicola Peltz. Dopo quasi un anno di fidanzamento, come avevano già annunciato, i due si sposeranno il prossimo 9 aprile.

Secondo i tabloid inglesi la cerimonia si svolgerà secondo il rito ebraico, come chiesto dalla modella 28enne che ha origini ebraiche. Dettaglio, quest'ultimo, riportato anche dal Jerusalem Post e dal Time of Isarel, che però non sarebbe totalmente una novità nella famiglia Beckham, dal momento che il bisnonno di Brooklyn, scomparso nel 2009 era proprio di religione ebraica. Il matrimonio sarà seguito in ogni istante dalla rivista Vogue, che racconterà i momenti più significativi della festa in cui non mancheranno anche grandi brand di moda, come dimostrano i due abiti scelti dagli sposi per la cerimonia e firmati entrambi da Valentino. Il tutto, poi, si svolgerà nella villa in Florida appartenente ai genitori della modella, ovvero a Palm Beach con affaccio sulle Bahamas, per evitare anche problemi di possibili restrizioni anti-covid.

Non sarà un evento top secret, dal momento che sia Brooklyn che Nicola sono piuttosto in vista e di conseguenza la lista degli invitati sarà piena di nomi e personaggi famosi, tra cui spuntano Gigi Hadid, Nicole Richie e tanti altri personaggi noti nel mondo dello show business internazionale, tra cui dovrebbe esserci anche Elton John che, però, per quella data dovrebbe già aver iniziato il suo tour. Ruolo d'onore, poi, a David Beckham che è stato insignito del titolo di Master of Ceremonies, mentre i fratelli di Brooklyn, Romeo e Cruz, gli faranno da testimoni.

