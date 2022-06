Britney Spears, panico al matrimonio: l'ex marito prova a infiltrarsi, arrestato. Cos'è accaduto

L'ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, ha provato a rovinarle la festa, ma non ce l'ha fatta. La popstar, senza pace da anni per la nota vicenda giudiziaria con il padre, ieri giovedì 9 giugno ha sposato il fidanzato Sam Asghari, incontrato nel 2016 sul set del video musicale di Slumber party: una bella notizia per i suoi fan, che possono finalmente vederla serena. Ma le nozze stavano per essere rovinate dall'irruzione di Alexander, che come riporta il sito Usa Tmz ha fatto irruzione nella casa di Britney nella contea di Ventura, Los Angeles, per infiltrarsi alla cerimonia.

L'uomo è stato però fermato dagli uomini della security, a cui ha detto di essere nella lista degli invitati: poco dopo è stato arrestato dalla polizia. Britney e Alexander, amici di infanzia, si erano sposati a Las Vegas nel 2004, un matrimonio lampo annullato dopo meno di tre giorni. Per la Spears quello con Sam Asghari è il terzo matrimonio: dopo Alexander, la cantante aveva infatti sposato il ballerino Kevin Federline, con il quale ha poi divorziato nel 2007, ma dalla cui unione sono nati i due figli Sean di 16 e Jayden di 15 anni.

