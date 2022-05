Britney Spears completamente nuda su Instagram: «Prima di avere un bambino dentro di me...»

Oops, I did it again. Britney Spears ci ricasca e pubblica su Instagram alcuni scatti in cui appare completamente nuda. La popstar, 40 anni, è in attesa del suo terzo figlio ma sui social ha diffuso le foto di un viaggio in Messico, avvenuto prima di restare incinta del compagno (e futuro marito) Sam Asghari, 28 anni.

APPROFONDIMENTI RUGGINI SOCIAL «Fai schifo come uomo e come padre»: Walter Zenga porta...

Dopo aver ottenuto la revoca della tutela legale da parte del padre, che le impediva anche di avere un altro figlio, Britney Spears è scatenata. Su Instagram ha pubblicato tre diversi scatti (ma con un numero enorme di diversi effetti) in cui appare completamente nuda, con le mani che coprono il seno e le emoji di un cuore a coprire le parti più intime. «Foto dell'ultima volta che ero in Messico, prima che ci fosse un bambino dentro di me. Perché diavolo sembro dieci anni più giovane quando sono in vacanza?» - scrive la popstar ai follower su Instagram - «Non sottovalutate la potenza di fare questi scatti da sola e con un'asta da selfie. Vi amo così tanto».

Intanto, Britney Spears sta anche preparando le nozze con Sam Asghari, in attesa di dare il benvenuto al terzo figlio. La popstar aveva già avuto due figli dall'ex marito, il ballerino Kevin Federline: Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA