Britney Spears non va al Met Gala, su Instagram svelato il motivo: «Stavo andando, poi...»

C'è chi avrebbe scommesso sulla partecipazione di Britney Spears al Met Gala 2022, e se lo ha fatto ha perso rovinosamente. La cantante, che ora è finalmente libera dalla tutela legale del padre, era attesissima al party organizzato ogni anno dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York in cui le star sfilano sfoggiando gli outfit più chiacchierati dello showbusiness (quest'anno il tema era Gilded Glamour). Ma Britney Spears ha lasciato tutti a bocca asciutta, e ora su Instagram ha spiegato il perché con un video.

APPROFONDIMENTI A 42 ANNI Caterina Balivo, madrina del body loving: «Ho tre taglie in...

«Stavo per andare al Met Gala, poi, però, sono entrata nella vasca con il mio cane e mi sono messa il pigiama!!! Odio volare», si legge nella didascalia a un breve video girato nel suo soggiorno mentre indossa un abito rosso e nero con fantasia a cuori. Con lei, anche il suo gatto. Insomma, allo scintillio del party più gettonato, Britney preferisce della rilassante schiuma da bagno. Inoltre non è un mistero che la cantante di Baby one more time non ami volare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA