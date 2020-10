«Britney Spears ha la facoltà mentale di un uomo in coma», le parole choc dell'avvocato

«Britney Spears ha la facoltà mentale di un uomo in coma». Sono queste le parole del legale della cantante, il cui stato mentale è ormai da anni molto discusso e crea molta preoccupazione ai fan. La celebre pop star della fine degli anni '90 dopo un periodo di grande successo ha avuto delle brutte crisi e ad oggi sono molte le sue battaglie legali.

Negli Stati Uniti è nato un movimento che prende il nome di FreeBritney, con il quale si vuole supportare la pop star nella sua battaglia contro il padre Jamie, dal 2008 suo tutore legale che la priverebbe di molte libertà. Il movimento si è esteso in molte altre parti del mondo, ma secondo la stampa locale la situazione sarebbe molto più complicata.

Britney non sta però bene come si crede. Si parlerebbe della possibilità di un altro eventuale tutore legale, ma la cantante ha delle facoltà mentali compromesse, che non la renderebbero in grado di prendere decisioni importanti e la renderebbero quindi bisognosa, di fatto, di un tutore.

Ultimo aggiornamento: 18:32

