Britney Spears, l'ex marito Jason Alexander fa irruzione alle sue nozze: «È la mia unica moglie». La folle diretta e poi l'arresto

«Mi ha invitato Britney Spears, sono Jason Alexander il suo primo marito, lei è la mia prima e unica moglie e sono qui per rovinarle il matrimonio», con una diretta Instagram il primo marito della cantante ha fatto irruzione nella casa della Spears con l'intento di rovinarle le nozze con il ballerino Sam Asghari. Jason è stato così accusato di violazione di domicilio e vandalismo. Gli ufficiali del dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura, come si legge sul DailyMail, hanno arrestato Alexander sul posto e ora è in custodia.

Britney Spears, l'ex marito irrompe alle sue nozze

Alexander si mostra in live streaming ai suoi follower mentre corre tra i boschi a Thousand Oaks avvicinandosi alla villa della cantante pop. Il 40enne è riuscito a intrufolarsi all'interno del locale. Stando alle prime ricostruzioni, Alexander sarebbe riuscito a introfularsi nell'abitazione di Spears dove si è tenuto il matrimonio con Sam Asghary. In un primo momento la sicurezza non avebbe capito che si trattava di un intruso, ma poco dopo lo stato di alterazione dell'uomo e i suoi intenti sono apparsi evidenti. L'uomo è stato fermato ed arrestato.

La diretta Instagram e l'arresto

Jason ha affermato che Britney lo aveva «invitato» all'evento e che era la sua «prima e unica moglie». È stato rapidamente atterrato dalla sicurezza e scortato fuori dai locali. Alexander (che era stato precedentemente arrestato nel 2021) e la Spears si sono sposati a Las Vegas nel 2004 e separati dopo sole 55 ore e si sono sposati solo per 55 ore prima che la loro unione fosse annullata.

L'avvocato della Spears, Mathew Rosengart, un ex procuratore federale, ha detto che sta «lavorando personalmente con il dipartimento dello sceriffo per garantire che Jason Alexander sia perseguito in modo aggressivo». Il primo marito della Spears ha drammaticamente rovinato il matrimonio della sua ex con il fidanzato di lunga data Sam Asghari. Secondo quando comunicato dal dipartimento dello sceriffo di Ventura County, su Alexander pendeva anche un mandato di cattura per furto in un altro Stato.

