Brigitta Boccoli incinta col pancione: presto sarà mamma a 47 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra pocosarà di nuovo mamma. La Boccoli, 47 anni, èall’ottavo mese di gravidanza e con l’estate regalerà un fratellino o una sorellina al suo primo figlio Manfredi, nato dalla sua relazione con Stefano Nones Orfei, conosciuto durante il reality “Reality Circus”.La Boccoli è stata fotografata da ”Nuovo” mentre col pancione va a fare la spesa. Arriva Stefano a prendere le buste degli acquisti e lei si dirige a prendere il piccolo Manfredi appena arrivato per portarlo in macchina.Per mantenere incita la showgirl è ricorsa alla fecondazione assistita, che ha definito “stata faticosa e dolorosa”, con forti trattamenti ormonali che hanno avuto effetti su corpo e umore. Al suo Sempre al suo fianco il marito: “Mi è stato vicino - ha fatto sapere in un’intervista - e mi ha sempre sostenuto Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”.