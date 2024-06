Bridgerton, Jessica Madsen fa coming out: «Sono innamorata di una donna e sono orgogliosa di dirlo a voce alta»

Una dichiarazione di una star di Netflix apre il mese del Pride in tv: l'attrice inglese Jessica Madsen, che nella serie pop Bridgerton è la viziata e fragile Cressida Cowper, ha fatto sapere sui suoi profili social di essere «innamorata di una donna» e «felice e orgogliosa di dirlo ad alta voce».

Cressida, nella serie ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, è la nuova amica di Eloise Bridgerton. E questo farebbe pensare ad un amore omosessuale nella prossima stagione. Non è del resto la prima volta che i fan della serie lo desiderano, dopo che, prima del debutto dello show, un trailer aveva ipotizzato una storia tra due personaggi dello stesso sesso che poi era finita su un binario morto.

La dichiaraizione in un post su Instagram

L'attrice non ha aggiunto altro per cui i fan si dovranno intanto accontentare del post di Jessica su Instagram, accompagnato da opere d'arte che celebrano la comunita Lgbtq+ e da una foto della storica marcia a New York seguita ai moti di Stonewall. Il post, accompagnato dagli hashtag "#pride #pridemonth #loveislove #gaypride» è stato molto apprezzato dai follower che hanno commentato con arcobaleni e bandiere arcobaleno, simbolo del movimento Lgbt e tanti cuoricini. L'attrice che evidentemente non si aspettata quasi mille commenti e tante reazioni positive ha replicato così: «Wow, grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi».

Tra i commenti quelli delle star di Bridgerton Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e di Jonathan Bailey (il primogenito Anthony Bridgerton), mentre Hannah Dodd, il personaggio che interpreta Francesca Bridgerton, ha espresso il suo sostegno scrivendo «Love youuuuuu» con l'emoji di un cuore giallo.

Jessica Madsen non è l'unica interprete di Bridgerton ad appartenere alla comunità Lgbtqia+: Golda Rosheuvel, la regina Carlotta in Bridgerton, è sposata con la drammaturga Shireen Mula ed è un'attivista dei diritti degli omosessuali, invece Bailey che ha dichiarato il suo orientamento sessuale tempo fa, di recente ha raccontato di essere fidanzato con «un uomo adorabile».