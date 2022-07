Brad Pitt rompe il tabù social e manda in tilt Instagram. Ecco il post che esalta i fan

Non tutte le celebrities amano apparire al di fuori del loro lavoro. Che nel caso di Brad Pitt, si tratta del grande schermo del cinema. La star di Fight Club, Seven e molti altri film di successo, con i social non ha un grande feeling.

Brad Pitt e i social

Lo dimostra il fatto che nonostante la sua enorme popolarità, su Instagram non raggiunga neanche i 700 mila followers, numeri grandi, ma non enormi per una star come lui. Per questa ragione quando Brad Pitt, appare sui social, il post diventa una notizia.

Pitt tra Parigi e Roma

Con grande sorpresa dei fan, Brad Pitt, in giro per l'Europa per promuovere il suo ultimo film Bullet Train, film d'azione che condivide con Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson ed altri tra cui Joey King, "colpevole" di aver diffuso una foto di se stessa, insieme a Brad Pitt, Tyree Henry e Taylor-Johnson, con la Torre Eiffel sullo sfondo.

Tra l'altro Brad Pitt, la scorsa settimana è stato fotografato all'aeroporto di Ciampino, a Roma, dove è atterrato per venire a trovare i suoi figli che sono con la mamma, Angelina Jolie, ex-moglie di Pitt, che sta girando un film a Roma e che era presente anche al concerto dei Maneskin.