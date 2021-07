Bonucci e Chiellini in vacanza insieme: il video dei due campioni in Sardegna

Lo hanno detto e lo hanno fatto: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono andati in vacanza insieme. I due campioni d'Europa con le rispettive famiglie hanno scelto la Sardegna come meta del loro meritato riposo dopo la vittoria dell'Italia a Wembley. E anche nei giorni liberi, il calcio non manca mai. In questo video infatti li vediamo insieme ai figli e ad altri bambini dentro a un campo da gioco. Camicia e jeans per Chiellini, maglia bianca e bermuda per Bonucci: è il momento della spensieratezza e del relax per i due azzurri. La scena è adorabile, ecco le immagini.

