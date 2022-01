Bobo Vieri ha superato il Covid, la moglie Costanza Caracciolo dà sfogo alla sua energia con un ballo dietro l'altro

Giorni ad ostacoli dopo che il virus ha costretto a casa Bobo Vieri. Ma adesso anche per la moglie, Costanza Caracciolo tutto è tornato alla normalità. E allora tornano anche le vecchie abitudini.

E così Costanza festeggia la guarigione del marito Bobo Vieri (e l’avere la casa tutta per sé dopo che il Covid aveva colpito la sua famiglia) con un balletto casalingo e scatenato. L’ex velina è veramente in gran forma e i suoi post continuano a raccogliere tanti like sui social.

