Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, genitori in tempi di coronavirus: ritorno a casa con Isabel

​Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita di Isabel. L’ex velina di “Striscia la notizia” ha già raccontato la paura inziale nell’affrontare il parto senza le persone care a lei vicine, a causa delle ristrettezze nate con l’emergenza coronavirus.

Il timore inziale si è poi trasformato in gioia, come ha spiegato Costanza: “Invece è stato un parto magnifico a suon di musica – ha fatto sapere su Instagram - con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno💪🏽💕💪🏽Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo…”.



I neo genitori sono stati fotografati da “Chi” mentre tornano a casa con Isabel: Bobo la porta in un ovetto, seguito da Costanza che invece trasporta un trolley. Ambedue naturalmente muniti di mascherina e guanti come d’obbligo…

