Balcone dell'hotel rovente con le effusioni hot di Taylor Mega e Tony Effe

Taylor Mega e Tony Effe hanno trascorso romanticamente insieme il periodo da lockdown causata dall’emergenza coronavirus a Milano e ora, con la Fase Due e la diminuzione delle limitazione degli spostamenti sono andati insieme nella Capitale

La coppia, che ha ritrovato l’amore dopo un periodo di separazione, è stata sorpresa da “Chi” sul balcone di un hotel a Roma, dove si sono recati per impegni di lavoro. L’influencer e il trapper della “Dark Polo Gang” si sono scambiati baci e abbracci focosi, con la Mega sempre in grande forma, in canottiera e tanga nero.

I due sono tornati insieme a gennaio e hanno festeggiato l’occasione con un bel viaggio alle Maldive. Durante il lockdown tanto la Mega quanto Tony non hanno fatto mancare la compagnia ai follower, con dirette e post.

