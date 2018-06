Bikini da urlo per Lynn Kelly la modella irlandese fa impazzire la Costiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Sul fatto che si trattasse di una delle modelle più belle al mondo non c'erano dubbi. Ma chi l'ha vista dal vivo, tra Sorrento e Positano, racconta di una donna estremamente affascinante non solo per il fisico mozzafiato ma anche per il carattere aperto e gioviale. Stiamo parlando di Lynn Kelly, modella irlandese in vacanza tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana insieme al suo amore Bob.La 31enne, vincitrice di Miss Universo Irlanda nel 2008, si è concessa qualche giorno di relax in una terra che storicamente rappresenta il buen retiro per i vacanzieri anglosassoni: momenti di spensieratezza che la bella Lynn ha voluto condividere con i circa 40mila fan che la seguono quotidianamente su Instagram. In uno scatto la modella appare in bikini rosso, mentre in un altro è ritratta sorridente sul lettino sul bordo della piscina dell'hotel sorrentino di cui è ospite.Non potevano mancare un bagno e una cena romantica in uno dei ristoranti più gettonati di Positano: attimi in cui Lynn ha fatto ancora una volta sfoggio della sua bellezza indossando prima un costume da bagno che lasciava ben poco spazio all'immaginazione e poi un abito da sera in macramé nero. Al suo fianco l'inseparabile Robert al quale l'ex Miss Universo, nota anche per la sua passione per il ballo, è legata già da qualche tempo.