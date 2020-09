Bianca Guaccero , la foto del lato B con il tatuaggio fa impazzire i fan: «Sei illegale...». In attesa di tornare in diretta su Rai2 con Detto Fatto, la conduttrice pugliese torna a stregare i fan con uno scatto supersexy in piscina.

LEGGI ANCHE: Gf Vip. Patrizia De Blanck choc, doccia con il velino Pierpaolo poi la proposta hot: «Togliti le mutande...». Lui reagisce così

Nell'immagine, condivisa su Instagram, Bianca Guaccero appare di spalle, con indosso un bikini colorato che mette in risalto l'abbronzatura e le forme esplosive. Nella parte bassa della schiena, un tatuaggio che raffigura il volto di una donna.

Immediati i commenti dei fan. «Sei illegale, perché hai tagliato il lato b dalla foto?». E ancora: «Il tatuaggio è bellissimo, chi rappresenta?». La foto fa boom di like.

Ultimo aggiornamento: 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA