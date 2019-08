Bianca Guaccero ritorno di fiamma con Nicola Ventola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se non stanno più insieme da tanti anni, Bianca Guaccero hanno sempre mantenuto ottimi rapporti. Lo conferma anche la notizia rivelata da Chi nel numero di questa settimana, che ha spiegato come i due si siano rivisti in Puglia negli ultimi giorni.Da qui a dire che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma ce ne passa, ma una cosa è certa: anche se la loro storia è finita da tanto tempo,sono ottimi amici, si stimano e si vogliono molto bene. Lui di Grumo Appula, lei di Bitonto,si erano conosciuti ai tempi del liceo e avevano avuto una lunga storia d'amore agli inizi delle rispettive carriere.Anche su Instagram,si scambiano like e commenti reciproci. Un segno dell'affetto che continua a durare anche a distanza di tanti anni e dopo che i due hanno voltato ampiamente pagina. Se la conduttrice di Detto fatto si è separata dal marito Dario Acocella, padre della sua bimba Alice, l'ex calciatore e ora opinionista di Dazn, risulta ancora sposato con la bellissima Kartika Luyet, che gli ha dato anche il figlio Kelian.