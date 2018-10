Bianca Guaccero e le nozze con Luca Bizzarri: «Arrivano i regali, ma non lo conosco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun matrimonio e neanche un semplice fidanzamento fra Bianca Guaccero . Su carta stampata e rete era circolata la notizia, come vi racconta Leggo.it , di una frequentazione fra la conduttrice di “Detto fatto” e il comico genovese, che a breve sarebbe trasformata in un matrimonio.La diretta interessata ha preso parola in tramessione: “Approfitto per dire che non sono fidanzata con Luca Bizzarri. E' uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i parenti per dirmi "Ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?".Addirittura si è parlato di fiori d'arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a mala pena, si è trovato sposato con me e non lo sa, e nemmeno io lo sapevo! Pensa che mi stanno arrivando pure i regali a casa!”.La conduttrice ha anche ironicamente promesso che se si fidanzerà, il pubblico della sua trasmissione sarà il primo a saperlo.