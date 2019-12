Bianca Guaccero, la confessione hot su una sua parte del corpo: «Ne ho solo uno...». Imbarazzo in studio

Bianca Guaccero, la confessione hot su una sua parte del corpo: «Ne ho solo uno...». Nel corso della puntata di Detto Fatto, la conduttrice avrebbe parlato di una sua caratteristica davvero particolare. La rivelazione hot sarebbe avvenuta durante la rubrica di Jonathan Kashanian.

LEGGI ANCHE:

Bianca Guaccero, Giovanni Ciacci al vetriolo: «Con lei a Detto Fatto mi sentivo ospite a casa mia»



Lo riporta il sito Il Giornale. L'ex gieffino, facendo riferimento a una gag della puntata precedente, avrebbe affermato: «Ieri mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero». A quel punto, la conduttrice avrebbe rivelato: «In verità ne ho solo uno...». La dichiarazione hot avrebbe sorpreso tutti, Jonathan Kashanian e pubblico in studio.

Poi Bianca Guaccero avrebbe aggiunto: «Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri. Devo dire grazie a Jonathan, se ogni volta finisco su tutti i blog».

Ultimo aggiornamento: 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA