Guaccero e la relazione con Fabrizio Moro. Stanno insieme? Lei risponde così

Le voci di un presunto flirt traavevano stuzzicato la fantasia e il romanticismo di tutti i fan. Questi ultimi, però, resteranno probabilmente delusi: la nuova conduttrice di Detto Fatto ha smentito tutte le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi tempi anche per via della collaborazione tra i due nel brano del cantautore romano È più forte l'amore.Al di là del duetto, quindi, non ci sarebbe nulla. «Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta» - ha dichiarato la conduttrice in un'intervista a Nuovo Tv - «Tra me e Fabrizio non c'è nulla, solo. Non so perché sia uscita questa notizia. Abbiamo inciso quel brano e forse sarà uscito il pettegolezzo sulla scia della canzone, che parla di una love story»., pronta a sostituirealla conduzione di Detto Fatto, è reduce dalla separazione con, da cui ha avuto la figlia Alice. «Quando un rapporto dura molti anni si cresce e si cambia, a volte può capitare che la distanza che si viene creare sia incolmabile, è quello che è successo a noi ma non è colpa di nessuno», aveva dichiarato la conduttrice.