Niente sorpresa per Bianca Atzei, Max Biagi rifiuta Spunta il motivo della rottura

sembra essersi almeno in parte ripresa dalla delusione per la fine dell'acon M. Durante la sua partecipazione ala cantante ha avuto dei momenti di nostalgia e dolore ma è stata in grado di superarli grazie anche all'aiuto di Filippo Nardi.I due si sono lasciati poche settimane prima della partenza di Bianca per il reality. La cantante ha detto che la decisione presa dal pilota è avvenuta da un giorno all'altro, proprio dopo il grave incidente che sembrava averli tanto avvicinati. Biaggi aveva detto di volersi concentrare sulla famiglia e su quello che per lui era più importante. La produzione de L'Isola avrebbe cercato di far riavvicinare i due, proponendo a Max di andare in Honduras o in studio per sostenere Bianca, ma la risposta dell'ex pilota è arrivata categorica: «Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!».Sembra che Max abbia voglia di tenere per sé la storia e le motivazioni della sua fine, anche se qualcuno vocifera che probabilmente, alla base della rottura, potrebbe esserci stata proprio al decisione di Bianca di partecipare all'Isola, scelta che non sarebbe andata già a Biaggi.