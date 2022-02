Rumors di nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Ecco cosa si dice ad Arcore

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano? La notizia è un fulmine a ciel sereno anche per chi è molto vicino all'ambiente di Arcore. «Sì, è vero, hanno intenzione di sposarsi. E presto: la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo», dice uno dei pochissimi che conosce bene Silvio Berlusconi sotto giuramento di anonimato. «Non so se è vero, ma se lo fosse, non mi sorprenderebbe» aggiunge all'Adnkronos una fonte parlamentare che ha visto la coppia insieme, anche pochi giorni fa.

Silvio e Marta prossimi sposi? La suggestione, il gossip o l'ipotesi che dir si voglia oggi è passata direttamente dalla prima pagina di 'Libero' ai corridoi del Transatlantico dove la love story tra Berlusconi e la giovane deputata azzurra Marta Fascina spicca in vetta alla hit delle indiscrezioni di cui non si può non parlare. A dispetto, naturalmente, del muro di riserbo che invece viene innalzato dai canali ufficiali e dall'inner circle dell'ex premier. Al momento, tutto ciò che filtra da ambienti politicamente vicini è una frase rivelatrice dell'evoluzione che la storia può prendere: «Non so se è vero, ma se lo fosse, non mi sorprenderebbe» dice all'Adnkronos una fonte parlamentare che ha visto la coppia insieme, anche pochi giorni fa. E non si parla dell'ormai famosa foto con il bacio allo stadio durante la partita del Monza o di quella su Instagram, con Silvio ritratto insieme alla fidanzata davanti alla torta e con calici in mano ad augurare Buon San Valentino «con chi amate e a chi ama l'Italia».

Bensì della testimonianza diretta di una presenza costante, ed estremamente discreta di Fascina accanto all'ex premier. Un rapporto di speciale confidenza e fiducia, insomma, che integra quel che di impalbabile che suggella lo scenario più roseo. Se a livello ufficiale è un 'must' tenere la bocca cucita, dall'interno del mondo azzurro c'è chi lascia intendere che la compagna di Silvio Berlusconi potrebbe essere detentrice della chiave giusta per piacere anche alla famiglia del grande capo. Il quale viene descritto, per il resto, alle prese con le questioni di maggior momento, nazionali e internazionali, come dimostra la ripresa delle riunioni di vertice del lunedì ad Arcore con i consiglieri più fidati. Fra i quali proprio Marta Fascina figura spesso.

85 anni lui e 32 anni lei, da mesi ormai hanno deciso di rendere visibile, oltre che ufficiale il loro rapporto, nato oltre due anni fa. A parlare per primo dell'imminente matrimonio è stato il quotidiano Libero, dell'amico di Berlusconi: Sallusti.

Potrebbe essere il terzo matrimonio per Berlusconi, dopo il primo con Carla Dall’Oglio, madre di Marina e Piersilvio, e il secondo con Veronica Lario, unione dalla quale sono nati Barbara, Eleonora e Luigi, con un albero genealogico che nel tempo si è arricchito di 15 nipoti.

