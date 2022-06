Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez: incontro al ristorante a Milano. L'ex premier: «Solo io più famoso di voi due»

Silvio Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez, incontro a sorpresa al ristorante. È successo ieri sera al "Sophia Loren" di via Cesare Cantù, pieno centro di Milano. L'ex premier, a cena con la compagna Marta Fascina e (tra gli altri) Adriano Galliani dopo un comizio elettorale a Monza per l'elezione del sindaco, ha scherzato con Chiara Ferragni e Fedez: «Più famoso di voi due, ci sono solo io».

APPROFONDIMENTI LA SERATA Valentino Rossi dallo chef Cedroni: cena romantica a Senigallia con...

Come si vede in un video postato sulla pagina Instagram MondoTv24, Berlusconi ha detto questa frase quando ha visto entrare nel locale la celebre coppia. Chiara Ferragni è stata subito al gioco e ha replicato divertita: «Non ci sono dubbi».

I Ferragnez si sono avvicinati alla tavolata di Berlusconi per salutarlo. L'ex premier dopo la frase «Più famoso di voi due, ci sono solo io» ha aggiunto: «È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così». Chiara Ferragni gli stringe la mano. Poi una serie di ringraziamenti e Chiara e Fedez si allontanano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA