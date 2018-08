Bebe Vio al matrimonio di Ferragni-Fedez: l'atleta mostra l'invito "pop-up"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara, dopo l'invito al loro matrimonio a Francesco Totti e Ilary Blasi, recapitato via Instagram, sempre tramite il loro social network preferito fanno conoscere un altro dei loro invitati vip:. Infatti, Chiara Ferragni mostra nelle sue storie un minivideo dell'atleta che mostra il famosissimo invito in 3d che le è stato recapitato. E Beatrice Vio sembra essere molto felice all'idea di partecipare al matrimonio dell'anno.Intanto, il matrimonio tra il rapper e la fashion blogger si avvicina sempre di più. Come ormai sanno tutti, i due si sposeranno a Noto, il prossimo 1 settembre. Probabilmente l'evento mediatico e gossipparo dell'anno.