Benedetta Parodi, folata di vento scopre il lato b durante lo shopping

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per colpa del ventomostra il suo lato b. La giornalista, sorella di Cristina e conduttrice, è stata fotografata da “Chi” mentre passeggia per, impegnata a fare compere, indossa un vestitino che si alza a causa di una folata di vento. Lei ha prontamente abbassato la gonna, ma lo scatto del lato b non è sfuggita al paparazzo appostato…Benedetta intanto è tornata alla conduzione di Bake Off Italia dopo l'esperienza non troppo positiva di "Domenica In" (ora passata a Mara Venier) su Raiuno, al fianco della sorella.