Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: «Lui ha perso la testa e si è infuriato, ecco il motivo»

Ben Affleck si è infuriato con i paparazzi a Parigi, durante la luna di miele con Jennifer Lopez. L'attore americano, molto geloso della sua J-Lo, questa volta avrebbe completamente «perso la testa» e si sarebbe scagliato contro alcuni reporter, che provavano a "rubare" attimi di intimità dei due nella capitale francese. A raccontarlo è Page Six, che ha citato una fonte anonima.

Ben Affleck attacca i fotografi

Il matrimonio tra le due star è stato l'evento dell'anno. I fotografi sono riusciti a raccontare molto del viaggio che i due hanno fatto a Parigi dopo le nozze. Per riuscirci, hanno dovuto seguire la famiglia Affleck-Lopez ovunque. Così, arrivato allo stremo, Ben non ci ha visto più. «È abituato ai riflettori, ma la luna di miele con Jen è stata uno tsunami», racconta la fonte. «Era fuori di testa come mai prima, ad un livello stile Principessa Diana», si legge.

La nuova villa

Intanto negli Stati Uniti le cose proseguono meglio che mai. Ben Affleck ha messo in vendita la sua villa da 30 milioni ed è pronto a trasferirsi con J-Lo in una reggia da 60 milioni a Beverly Hills. È di proprietà del magnate James Packer, l’uomo più ricco d’Australia, che a sua volta l’aveva comprata da Danny De Vito per andarci a vivere con l’allora fidanzata Mariah Carey.