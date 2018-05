Bello Figo, il ritorno: «Mai lavorato in vita mia. Voglio fare il tronista da Maria»​

LEGGI ANCHE

Dopo il clamore suscitato dagli scontri televisivi con Alessandra Mussolini più che con le sue canzoni,torna in tv intervistato a “”: ha 24 anni e viene dal Ghana, oggi vive a Parma e la sua hit “Non pago affitto”, ha realizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni.E’ arrivato in Italia a 12 anni (in aereo, non in barca come raccontato) e ha provato a fare il meccanico, da quel momento non ha più lavorato («Mai lavorato in vita mia, ci sarà un motivo»), fino ad approdare alla carriera di rapper e ora di scrittore («Ma l’hai scritto te?», gli chiedono nel programma. Risposta: «Diciamo, io ho dettato più che altro»).Con la sua canzone ha fatto arrabbiare sia le persone di colore («Un nero che si incazza con me lo fa per invidia!») che quelli definiti razzisti («Io non penso che una persona sia razzista. Io penso che le persone non siano pronte ad accettare altre cose, in generale») che gli hanno impedito di esibirsi dal vivo: «Non voglio darla vinta a queste persone perché loro vorrebbero fermarmi, ma se continuo a fare successo e ad andare per la mia strada, ho vinto». Infine preferisce le ragazze bianche a quelle di colore e parteciperebbe a “Uomini e donne” per trovare l’amore, con tanto di appello alla conduttrice: «Maria De Filippi portami sul trono».