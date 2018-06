Bella Hadid a Roma Eccola in versione sexy in total white

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mozzafiato come sempreche è stata fotografata adal re dei paparazzi, Rino Barillari, mentre si concedeva una passegiata tra le strade del centro della Capitale. Selfie con i fan, sorrisi, autografi, non si è certo risparmiata la modella sorpresa ieri sera presso uno deipiù celebri della Capitale, a piazza del Popolo.Bella ha scelto un look total white per la serata, un abito che lasciava poco all'immaginazione, per la felicità di tutti i suoi fan. La top model indossava un vestito di Ermanno Scervino con un blazer bianco attillato con due bottoni sopra una minigonna dello stesso colore che quasi spariva tra le lunghezze della giacca. Sotto la giacca spuntava solo un reggiseno in pizzo, molto sexy e provocante. A completare il look c'erano gli occhiali da sole con montatura bianca, una minibag doratadi Fendi, sandali dorati indossati con dei calzini bianchi alla caviglia con bordi smerlati.Bella si trova in città per il tour che sta facendo in giro per l'Europa, una vacanza che si è concessa in concomitanza della Fashion Week parigina e pienamente documentato sui social. La modella sembra essere tutta sola, dopo la crisi con il suo compagno, con cui sarebbe ormai giunta al capolinea, pare essere concentrata solo su se stessa.