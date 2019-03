Verissimo, Belen Rodriguez: «I miei fidanzati non durano mai più di 4 anni»

di Alessio Esposito

Rodriguez si confessa ai microfoni di. La showgirl argentina ha parlato con Silvia Toffanin del suo riavvicinamento con Stefano De Martino, ma ha anche raccontato qualcosa sulla fine della sua relazione con Andrea Iannone: «Non penso sia andata male, ci siamo fatti anche del bene. Ma non mi piace parlare di queste cose. Andrea ogni tanto lo sento, abbiamo un bel rapporto». Belen ha poi ironizzato: «I fidanzati non mi durano più di quattro anni».L'argentina, pronta a tornare alla conduzione di Colorado , ha raccontato del suo difficile rapporto con i paparazzi: «Non sono contenta che ogni momento della mia vita sia documentato, a volte sbotto con i fotografi, ma loro continuano a fotografarmi». Belen ha anche commentato il momento di suo fratello Jeremias: «Sta bene, ha avuto un problema di salute. Non so se è fidanzato, combina solo casini. Non sono gelosa dei partner dei miei fratelli. Soleil mi sembra una ragazza con una forza incredibile, ha una personalità molto forte. Con il passare del tempo capirà che bisogna cambiare i modi, ma è giovane. Se Jeremias è felice lo sono anche io».