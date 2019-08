Belen incinta di Stefano De Martino? La showgirl: risponde: «Work in progress»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore, un figlio, la separazione ed il ritorno insieme. Non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche a livello professionale:sono più felici che mai e non hanno mai nascosto, negli ultimi tempi, di voler allargare la famiglia dando un fratellino a Santiago. Questo ha fatto sì che, specialmente negli ultimi giorni, si siano moltiplicate le voci su una presunta, a cui la coppia ha risposto in un'intervista.A Oggi,hanno spiegato: «Una nuova gravidanza? Lavori in corso, work in progress... Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare, l'abbiamo sbagliato, ma la famiglia è importante e deve rimanere unita». Le voci sulla presunta gravidanza di Belen si erano susseguite anche a causa dell'assenza della conduttrice e showgirl nel primo giorno di riprese della nuova stagione di Tu sì que vales.Dopo essere tornati insieme, Belen e Stefano hanno ora anche l'opportunità di lavorare fianco a fianco: a breve, infatti, presenteranno la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro. «In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva. Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare», spiegano. L'ex ballerino di Amici, poi, ha aggiunto: «Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belén ne ha tanti. Uno su tutti: Belén è in grado di farti cambiare umore in poco tempo… E il difetto? Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: ‘La bambina è capace, ma non si impegna’. Siccome è una donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido».