Belen, sorpresa in auto con Luna e Antonino: «No, amore così no...»

Belen, viaggio in auto con Luna e Antonino. Dal benzinaio, la "brutta" sorpresa. Oggi, la showgirl argentina ha documentato sulle stories di Instagram il viaggio in auto per il week end con la figlioletta neonata Luna Marì e il compagno Antonino Spinalbese.

La sorpresa

Ma durante il percorso qualcosa è andato "storto". Belen e l'hair stylist scendono dalla macchina, la bimba piange forse per un mal di pancia. Poi l'imprevisto. La bimba rigurgita due volte sulla maglietta di papà Antonino che teneramente sbotta: «No, amore così no. Non ho neanche una maglietta».

Belen ride divertita. Nel video successivo, la showgirl argentina inquadra la piccola in auto e commenta ironica: «Con la mamma è bravissima, con il papà fa la monella». Il tenero filmato scioglie il cuore dei fan.

