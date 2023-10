Belen, le foto senza trucco e con il broncio, i fan: «Non puoi essere triste con una Birkin in mano»

Belen è tornata sui social già da qualche giorno e ha ricominciato a postare su Instagram regolarmente foto e stories. La showgirl argentina trascorre il suo tempo libero insieme a Elio Lorenzoni e con i suoi figli, Santiago e Luna Marì, ai quali ha già presentato il suo nuovo compagno, organizzando poi una cena al ristorante con i piccoli.

Dopo il silenzio social, Belen si è rifugiata in montagna per riprendere in mano la sua vita e adesso sta per tornare (forse) anche sul piccolo schermo. Nel frattempo la showgirl ha pubblicato alcuni scatti in cui appare completamente struccata.

La foto senza trucco

Belen ha pubblicato alcuni scatti in cui, struccata, guardava un punto fisso con l'aria imbronciata e triste. In molti hanno pensato fosse di cattivo umore a causa dei gossip che la vedono protagonista, mentre altri l'hanno solo vista stanca.

La showgirl indossava una giacca color avorio e un pantalone marroncino, accompagnati da una borsa Hermes, precisamente una Birkin color crema da oltre 25mila euro.

«Belu come fai ad essere triste con una Birkin in mano?» ha chiesto una fan.