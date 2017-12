Belen e Santiago scrivono la letterina a Babbo Natale: lista dei desideri è originale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre un milione di like per il video diche scrive la lettera a Babbo Natale per il figlioLe festività sono vicine e il bambino siede sulle ginocchia della mamma esprimendo i suoi desideri. La showgirl argentina ascolta paziente tutte le richieste stravaganti e scrive la lista.I bimbo, 4 anni, inoltre, vorrebbe ricevere un un cucciolo di tigre "non vero", poi un geco "finto e verde", ed ancora qualche gomitolo per far divertire il gattino. Ultima ma non per importanza "una bicicletta con una scopa incorporata che mentre pedali dietro la mia schiena fa i grattini". Il video, pubblicato sui social, è stato apprezzato dai fan per la sua tenerezza."Questa roba della bicicletta sarà un po' complessa...", la risposta di Belen. La clip di madre e figlio, pubblicata sui social, viene commentata da Stefano De Martino: "Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver", scrive. “