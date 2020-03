Belen racconta la rottura con Stefano: «Avevo paura di lui. Poi mi ha fatto scendere in autostrada e mi ha detto...»

Belen e la rottura con Stefano De Martino a Verissimo: «Avevo paura di lui. Poi mi ha fatto scendere in autostrada e mi ha detto...». Oggi, la showgirl argentina è stata ospite di Silvia Toffanin e ha ripercorso la storia d'amore con Stefano De Martino.

Ecco le tenere parole di Belen: «Io credo che l'amore non si riesca a mettere in pausa, sono la rabbia e la sofferenza a metterlo in pausa. Ma l'amore se c'è c'è. Dopo la rottura, non ci parlavamo. Ogni volta che ci vedevamo, non riuscivo a domare le emozioni e mi arrabbiavo con me stessa. Adesso ho imparato a farmi travolgere. Mi sono pentita di tante parole che gli ho detto in passato quando ero arrabbiata. Abbiamo preso davvero sottogamba quello che stavamo perdendo».

Poi il ritorno di fiamma: «Dopo tre anni di stop ci siamo ritrovati. Il primo bacio dopo la rottura è avvenuto in una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l'ho baciato davanti a tutti. Poi io gli ho detto frequentiamoci, non diamoci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui. Poi un giorno, eravamo in macchina, si è fermato in autostrada e mi ha detto 'Tu sei la mia donna, non ti do opzioni, da qui non me ne vado'. Matrimonio bis? Forse, ma con pochi amici».

Ultimo aggiornamento: 17:05

