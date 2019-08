Belen e Stefano De Martino, vacanze separati da famiglia: perché hanno lasciato il clan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'trasembra essere tornato e procede a gonfie vele, ma rispetto a come eravamo abituati a vedere la coppia prima della separazione qualcosa è cambiato. Durante le vacanze in modo particolare, ma anche in tante altre occasioni è sempre stata molto presente la, che però nei recenti scatti e video social del due non appare.Stefano De Martino, dopo aver riconquistato il cuore della sudamericana, le avrebbe chiesto di passare dei giorni di profonda intimità, lontano da tutto e tutti, ad eccezione del figlio Santiago. A rivelare l'indiscrezione è il settimanale Spy. I due hanno così scelto di staccarsi dal clan dei Rodriguez e Belen, nonostante sia da sempre molto legata alla sua famiglia di origine, ha accettato la richiesta di suo marito per il bene della sua di famiglia.Uno dei motivi che portarono alla crisi di coppia, probabilmente è stata l'eccessiva esposizione mediatica, così ora i due hanno scelto di farne a meno, optando per una piccola isola spagnola per le loro vacanze, per stare lontano da feste ed eventi mondani e per concentrarsi solo sulla famiglia. Spy ha fatto sapere che Belen rivedrà papà Gustavo e mamma Veronica a Ferragosto.